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Observatoire des droits humains

L’incontinence urinaire féminine : un problème sous-estimé responsable de beaucoup de souffrances

par Marina Gómez de Quero Córdoba, Profesora Lectora en Grado en Enfermería, Universitat Rovira i Virgili
L'incontinence urinaire féminine n'est ni une maladie bénigne ni une conséquence «normale», de l'âge, des accouchements ou de la ménopause. Son impact est physique, psychologique et social.La Conversation


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