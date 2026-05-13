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Pourquoi le sommet Afrique-France de Nairobi porte la marque des priorités de Macron et de Ruto

par Frank Gerits, Research Fellow at the University of the Free State, South Africa and Assistant Professor in the History of International Relations, Utrecht University
Le sommet Afrique-France 2026 organisé à Nairobi les 11 et 12 mai est le premier à se tenir dans un pays africain qui n’est pas une ancienne colonie française. C’est également le premier depuis la rupture spectaculaire…La Conversation


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