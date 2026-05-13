Pologne. Il faut cesser toute coopération avec l’ICE qui procède à des renvois illégaux de ressortissants ukrainiens

par Amnesty International

Amnesty International et Human Rights First ont publié le 13 mai 2026 une lettre conjointe adressée au vice-Premier ministre et au ministre de l’Intérieur polonais demandant au gouvernement polonais de cesser de coopérer avec le gouvernement des États-Unis en matière d’expulsions massives illégales de personnes immigrées. D’après les informations recueillies par Amnesty International et Human Rights […] The post Pologne. Il faut cesser toute coopération avec l’ICE qui procède à des renvois illégaux de ressortissants ukrainiens appeared first on Amnesty International. ]]>



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