Algérie. Les autorités doivent libérer les journalistes détenus arbitrairement et respecter la liberté de la presse

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition tous les journalistes détenus arbitrairement pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, notamment Abdelwakil Blamm, Hassan Bouras et Christophe Gleizes, a déclaré Amnesty International mercredi 13 mai. Cet appel est lancé à la veille du procès d’Abdelwakil Blamm, prévu le 14 mai, pour de fausses accusations […] The post Algérie. Les autorités doivent libérer les journalistes détenus arbitrairement et respecter la liberté de la presse appeared first on Amnesty International. ]]>



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