Les algorithmes évolutifs, une piste pour rendre les IA plus sobres
par Karol Desnos, Maître de conférences à l'Institut d'Electronique et des Technologies du numérique, INSA Rennes
Mickaël Dardaillon, Maître de conférence en informatique embarquée, INSA Rennes
Quentin Vacher, Doctorant en Intelligence Artificielle Evolutionnaire, INSA Rennes
Les chercheurs s’inspirent des processus d’évolution en biologie pour proposer des technologies d’IA qui adaptent naturellement leur complexité à celle de la tâche à accomplir.
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- mercredi 13 mai 2026