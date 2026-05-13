Le traité de l’OIT devrait protéger tous les travailleurs des plateformes numériques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des livreurs transportant des repas ou d’autres produits commandés via des plateformes numériques circulaient à moto à New Delhi, en Inde, au printemps 2026. © 2026 Human Rights Watch (New York) – Partout dans le monde, les travailleurs des plateformes numériques (« gig workers » en anglais) endurent de longues heures de travail, une rémunération imprévisible et en baisse, ainsi que de graves risques sécuritaires, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. En juin, sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail (OIT), des…



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