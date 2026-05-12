Tunisie. Des dizaines d’ONG risquent une dissolution tandis que la répression visant la société civile s’intensifie

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes ont durci la répression visant les organisations non gouvernementales (ONG), par le biais de suspensions ordonnées par les tribunaux et de menaces de dissolution, ainsi que d’un harcèlement judiciaire et administratif, sous prétexte de lutte contre les financements étrangers « suspects » et de protection des « intérêts nationaux », a déclaré Amnesty International lundi 11 mai. […] The post Tunisie. Des dizaines d’ONG risquent une dissolution tandis que la répression visant la société civile s’intensifie appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet