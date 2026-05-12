À Nairobi, l'ONU veut avancer avec l’Afrique qui « montre la voie »

À Nairobi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué mardi le rôle moteur de l’Afrique face aux crises mondiales, appelant à un « partenariat d’égal à égal » avec le continent, lors du sommet Africa Forward, coorganisé par la France et le Kenya.



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