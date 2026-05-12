Tchad : des réfugiées face aux violences et au manque de soins

Le Tchad fait face à une pression humanitaire croissante alors que plus de 1,3 million de réfugiés et de rapatriés, majoritairement des femmes et des enfants, ont trouvé refuge dans ce pays déjà fragilisé par la pauvreté et un système de santé sous-financé, a alerté mardi une agence des Nations Unies.



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