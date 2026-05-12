RD Congo : Répression croissante des voix critiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président congolais Félix Tshisekedi s'exprime lors d'une conférence de presse à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 6 mai 2026. © 2026 Présidence de la République démocratique du Congo/Handout via REUTERS (Kinshasa) – Les autorités de la République démocratique du Congo harcèlent et arrêtent arbitrairement un nombre croissant de journalistes, d’activistes et de membres de l’opposition politique, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.La répression des voix critiques intervient dans un contexte d’occupation de l’est de la RD Congo par le groupe…



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