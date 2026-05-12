En Cisjordanie occupée, l’enfance frappée de plein fouet par l’escalade des violences

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) tire la sonnette d’alarme face au lourd tribut payé par les enfants dans l’escalade des violences en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Depuis janvier 2025, au moins 70 enfants palestiniens ont été tués dans un contexte marqué par l’intensification des opérations militaires israéliennes et des attaques perpétrées par des colons.



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