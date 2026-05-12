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Enseignement supérieur : forte hausse des étudiants et mobilité record, sur fond de fractures persistantes

L’enseignement supérieur a doublé en vingt ans pour atteindre 269 millions d’étudiants en 2024, selon un rapport de l'UNESCO. Les femmes sont majoritaires, mais restent minoritaires en doctorat. De fortes inégalités régionales persistent, notamment en Afrique subsaharienne.


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© Nations Unies -
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