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Observatoire des droits humains

Comment les sols-ils sont devenus un enjeu climatique ? Le regard de la sociologie

par Céline Granjou, directrice de recherches, Inrae
Antoine Doré, Sociologue des sciences, techniques et politiques environnementales et agricoles., Inrae
Hélène Guillemot, Chercheuse retraitée, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Laure Manach, Post-doctorante en sociologie, Mines Paris - PSL
Léo Magnin, Chargé de recherche en sociologie au CNRS, Université Gustave Eiffel
Robin Leclerc, Post-doctorant
Stéphanie Barral, Sociologue de l'économie et chargée de recherches, Inrae
La recherche scientifique, les politiques agricoles et les collectivités s’emparent désormais du sol, vu comme un puits de carbone précieux pour lutter contre le changement climatique.La Conversation


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