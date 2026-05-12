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Changement climatique : Ce que l’Afrique doit exiger à la COP 31 à Antalya

par Etienne Komlan Adjogble
Face à l'injustice climatique, l'Afrique doit imposer un rapport de force avec des conditions claires à la COP 31 : exiger des financements réels, prioriser l'adaptation, lier ses ambitions aux aides reçues.


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