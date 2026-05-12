Faut-il vraiment craindre Mythos, l’IA capable de détecter et d’exploiter des failles de cybersécurité ?
par Charles Cuvelliez, Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Gaël Hachez, Professeur en cyber-sécurité, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Jean-Jacques Quisquater, professeur et chercheur en cryptologie, Université catholique de Louvain (UCLouvain)
L’entreprise Anthropic a développé Mythos, un modèle capable de détecter et d’exploiter des failles de cybersécurité. Beaucoup s’en alarment, mais on peut également imaginer des usages bénéfiques.
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- mardi 12 mai 2026