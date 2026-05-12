Bubble tea, fluffy pancakes, corn dogs… quand la nouvelle street food des réseaux sociaux pose aussi une question de santé
par Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe
Popularisés sur TikTok, bubble tea, fluffy pancakes et corn dogs séduisent par leur esthétique et leurs textures étonnantes. Mais ils sont souvent trop gras, trop sucrés, trop salés et ultratransformés.
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- mardi 12 mai 2026