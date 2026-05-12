Oui aux lignes rouges, non au tapis rouge. Pourquoi l’Italie et l’Allemagne doivent soutenir la suspension de l’accord entre l’UE et Israël

par Amnesty International

Le 11 mai, l’Union européenne (UE) verra ses valeurs, ses principes et son engagement en faveur des droits humains et du droit international mis à l’épreuve. Alors que les pressions publiques, politiques et diplomatiques ne cessent de s’amplifier, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont un choix : continuer à réserver un traitement de faveur à […] The post Oui aux lignes rouges, non au tapis rouge. Pourquoi l’Italie et l’Allemagne doivent soutenir la suspension de l’accord entre l’UE et Israël appeared first on Amnesty International. ]]>



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