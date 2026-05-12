Israël/Territoire palestinien occupé. La destruction systématique de tours d’habitation par Israël doit donner lieu à des enquêtes pour crimes de guerre de destruction arbitraire et de châtiment collectif

par Amnesty International

La destruction illégale et arbitraire par Israël de tours d’habitation civiles continue à avoir des conséquences dévastatrices pour les familles palestiniennes déplacées dans la bande de Gaza, où la reconstruction reste un rêve lointain, tandis que se poursuivent le génocide et les frappes aériennes malgré le prétendu cessez-le-feu d’octobre 2025, a déclaré Amnesty International mardi […] The post Israël/Territoire palestinien occupé. La destruction systématique de tours d’habitation par Israël doit donner lieu à des enquêtes pour crimes de guerre de destruction arbitraire et de châtiment…



Lire l'article complet