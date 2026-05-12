États-Unis. L’essor de l’extraction du lithium dans le Nevada porte atteinte aux droits des peuples autochtones

par Amnesty International

Les autorités fédérales n’ont pas respecté les normes internationales relatives aux droits humains en validant plusieurs nouveaux sites d’extraction de lithium dans l’État du Nevada sans avoir obtenu le consentement préalable libre et éclairé des populations autochtones concernées par ces projets qui menacent leur culture, leur santé, leur eau et leur environnement, indique Amnesty International […] The post États-Unis. L’essor de l’extraction du lithium dans le Nevada porte atteinte aux droits des peuples autochtones appeared first on Amnesty International. ]]>



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