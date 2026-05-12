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Madagascar-France : quand un incident diplomatique devient une bataille de récits

par Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
Le 29 avril 2026, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué le chargé d’affaires de Madagascar à Paris, après la déclaration persona non grata d’un agent diplomatique français à Antananarivo. Paris a rejeté les accusations de déstabilisation et réaffirmé son soutien au processus de transition malgache.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte judiciaire…La Conversation


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