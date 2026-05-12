La Tunisie suspend des organisations ayant façonné sa démocratie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants tenaient une banderole avec ce message en arabe : « Notre histoire ne sera pas stoppée, et notre message n’est pas gelé », lors d'un rassemblement devant le Tribunal de première instance de Tunis, le 6 mai 2026, après la suspension de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. © 2026 Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto via AP Photo Le 24 avril, les autorités tunisiennes ont ordonné la suspension des activités de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), qui constitue depuis longtemps un point d’appui essentiel pour les défenseurs des droits…



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