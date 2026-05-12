Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

UE : Des technologies de surveillance vendues à des gouvernements responsables d'abus

par Human Rights Watch
Click to expand Image © 2026 Glenn Harvey pour Human Rights Watch De nombreuses entreprises productrices de technologies de surveillance dangereuses, et susceptibles d’être utilisées pour violer les droits humains, sont basées dans des États membres de l’UE ; l'exportation de ces technologies nécessite des contrôles rigoureux.La mise en œuvre et la surveillance du cadre réglementaire de l’UE régissant l’exportation des technologies de surveillance présentent de graves lacunes, ce qui conduit à la vente de ces technologies à des acteurs qui les utilisent en violation des droits humains…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Tunisie suspend des organisations ayant façonné sa démocratie
~ Réduire les pesticides : quelles conséquences économiques pour les filières agro-alimentaires ?
~ Pesticides : mieux les évaluer pour mieux protéger notre santé et limiter la contamination de l’air, des eaux et des sols
~ IASI-NG, la nouvelle mission trois-en-un pour l’étude de l’atmosphère terrestre
~ Pourquoi le gouvernement renonce à décentraliser
~ Pourquoi l’hôtel Hilton de Washington relie Reagan et Trump : quand la violence devient une épreuve du pouvoir
~ Europe. Le refus de suspendre Israël du concours Eurovision de la chanson trahit l’humanité et met en évidence le « deux poids deux mesures »
~ Attaques armées au Mali : les revendications des Touaregs sont la clé de la paix
~ L’école face à la pauvreté : comment les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires
~ Tunisie : Cesser les poursuites abusives contre des membres d’organisations d’aide aux réfugiés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter