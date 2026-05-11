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Une désescalade dans le détroit d'Ormuz est urgente, déclare le chef de l'ONU

Alors que la crise dans le détroit d’Ormuz continue de s’aggraver et que l’impasse persiste entre l’Iran et les États-Unis, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé lundi matin. Face au risque d’un embrasement régional et de répercussions économiques croissantes, notamment en Afrique, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à une désescalade immédiate et à une résolution pacifique du conflit.


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© Nations Unies -
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