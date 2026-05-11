L’ONU voit grand à Nairobi et mise sur l’Afrique

Les Nations Unies ont lancé, lundi, une vaste extension de leur complexe à Nairobi, au Kenya, lors d’une cérémonie marquée par la présence du Secrétaire général António Guterres et du Président kényan William Ruto. Présenté comme un tournant dans l’histoire de l’Organisation, ce projet illustre aussi le rôle grandissant de l’Afrique dans les affaires mondiales.



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