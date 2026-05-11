Des progrès trop lents pour protéger les forêts

À moins de cinq ans de l’échéance des Objectifs de développement durable (ODD), l’ONU alerte sur l’urgence d’accélérer la protection des forêts, essentielles à la lutte contre le changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance de millions de personnes.



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