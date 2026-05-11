Soudan : les drones font la guerre, les civils paient le prix fort

Au moins 880 civils tués en quatre mois : au Soudan, les drones armés concentrent désormais plus de 80 % des morts civiles liées au conflit, selon l’ONU. Alors que le conflit entre l’armée et les paramilitaires est entré dans sa quatrième année dans ce pays, le chef des droits de l’homme de l’ONU dénonce une escalade qui menace d’étendre encore les violences et de bloquer l’aide humanitaire.



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