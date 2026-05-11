Hantavirus : l’ONU insiste sur l’importance des efforts sanitaires pour garantir la sécurité de tous

Alors que les rapatriements des passagers du navire MV Hondius, qui ont débuté dimanche, doivent se poursuivre ce lundi en Espagne, le chef de l'ONU a insisté sur l’importance des « efforts sanitaires de la communauté internationale » pour garantir la sécurité de tous face à ce foyer d'infection à hantavirus.



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