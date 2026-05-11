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Observatoire des droits humains

Le cyborg, ce corps-machine qui nous invite à explorer l'histoire et le futur des hybridations

par Jessica Ragazzini, Chercheuse associée, Université de Strasbourg; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Quentin Petit Dit Duhal, Docteur en Histoire de l'art, Université Paris Nanterre
À la croisée de l’histoire de l’art, des études visuelles et des humanités technologiques, la figure du cyborg constitue un opérateur critique pour interroger les frontières mouvantes entre humain et non-humain.La Conversation


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