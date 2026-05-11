Stimuler l’odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau ?
par Coline Zigrand, Candidate au doctorat en neuropsychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Benoît Jobin, Chercheur postdoctoral et docteur en neuropsychologie, Harvard University
Une simple odeur diffusée pendant le sommeil peut-elle améliorer votre odorat, votre mémoire ou même la qualité de votre sommeil ? De nouvelles recherches explorent les bienfaits de la stimulation olfactive passive.
Une personne sur cinq présente une perte ou une diminution de l’odorat. Celle-ci peut survenir à la suite de différentes conditions, dont une infection respiratoire, une sinusite, une infection de type Covid-19, un traumatisme crânien, une maladie…
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- lundi 11 mai 2026