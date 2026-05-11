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Réduire les pesticides : quelles conséquences économiques pour les filières agro-alimentaires ?

par Julie Subervie, Directrice de recherche, Inrae
Alexandre Gohin, Directeur de recherche, INRAE, Inrae
Jean-Noël Aubertot, Senior research scientist, Inrae
Raja Chakir, Directrice de recherche en Économie de l'Environnement, Inrae; Université Paris-Saclay
Taxe sur les pesticides, diffusion des pratiques agroécologiques, interdiction d’importer des produits cultivés avec des pesticides non-utilisés en France… Les pistes pour permettre une nette baisse de l’utilisation des pesticides sont nombreuses, mais toutes n’ont pas les mêmes effets attendus sur les rendements et les revenus des agriculteurs.

Depuis près de vingt ans, la France cherche à réduire l’utilisation des pesticides à travers une succession de mesures et de plans qui n’ont pour l’instant pas atteint leurs objectifs initiaux. Cette réduction reste toujours…La Conversation


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