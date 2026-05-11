Réduire les pesticides : quelles conséquences économiques pour les filières agro-alimentaires ?

par Julie Subervie, Directrice de recherche, Inrae

Alexandre Gohin, Directeur de recherche, INRAE, Inrae

Jean-Noël Aubertot, Senior research scientist, Inrae

Raja Chakir, Directrice de recherche en Économie de l'Environnement, Inrae; Université Paris-Saclay