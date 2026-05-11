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Observatoire des droits humains

Pesticides : mieux les évaluer pour mieux protéger notre santé et limiter la contamination de l’air, des eaux et des sols

par Cécile Chevrier, Epidemiologie, Inserm
Carole Bedos, Directrice de recherche, Inrae
Laure Mamy, Directrice de recherche, science du sol, Inrae
Maryline Pioz, Épidémiologiste, Inrae
Mougin Christian, Directeur de Recherche en Ecotoxicologie des sols, Inrae
La Commission européenne veut simplifier les procédures d’autorisation des pesticides, alors que les données scientifiques alertent sur la contamination des populations et de l’environnement.La Conversation


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