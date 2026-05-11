Pesticides : mieux les évaluer pour mieux protéger notre santé et limiter la contamination de l’air, des eaux et des sols

par Cécile Chevrier, Epidemiologie, Inserm

Carole Bedos, Directrice de recherche, Inrae

Laure Mamy, Directrice de recherche, science du sol, Inrae

Maryline Pioz, Épidémiologiste, Inrae

Mougin Christian, Directeur de Recherche en Ecotoxicologie des sols, Inrae