IASI-NG, la nouvelle mission trois-en-un pour l’étude de l’atmosphère terrestre
par Cyril Crevoisier, Chercheur au CNRS, observation spatiale du climat, École polytechnique
Adrien Deschamps, Responsable des programmes Atmosphère Météo, Centre national d’études spatiales (CNES)
À l’heure où les données sur le climat sont en danger, le CNES et l’agence météo européenne lancent une nouvelle génération de satellites pour suivre l’évolution de l’atmosphère terrestre dans l’infrarouge pendant plus de 20 ans.
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- lundi 11 mai 2026