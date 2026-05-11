Pourquoi l’hôtel Hilton de Washington relie Reagan et Trump : quand la violence devient une épreuve du pouvoir
par Florian Leniaud, Docteur en civilisation américaine. Membre associé au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
À 45 ans d’intervalle, deux présidents des États-Unis ont failli perdre la vie au même endroit. Au-delà de l’anecdote, il y a la matière à analyse et comparaison.
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- lundi 11 mai 2026