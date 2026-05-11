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Europe. Le refus de suspendre Israël du concours Eurovision de la chanson trahit l’humanité et met en évidence le « deux poids deux mesures »

par Amnesty International
À la veille des demi-finales du concours Eurovision de la chanson 2026, auquel participera Israël, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International a déclaré : « Le fait que l’Union européenne de radiodiffusion (UER) n’ait pas suspendu Israël de l’Eurovision, comme elle l’a fait pour la Russie, témoigne d’une certaine lâcheté et illustre une politique du deux poids deux […] The post Europe. Le refus de suspendre Israël du concours Eurovision de la chanson trahit l’humanité et met en évidence le « deux poids deux mesures » appeared first on Amnesty International. ]]>


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