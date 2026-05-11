Tunisie : Cesser les poursuites abusives contre des membres d’organisations d’aide aux réfugiés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Mustapha Djemali, directeur du Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR). © Privé (Beyrouth, le 11 mai 2026) – Cinq employés du Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR) seront rejugés le 13 mai après avoir fait appel des condamnations pénales prononcées contre eux à cause de leur travail d’assistance aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en Tunisie, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités tunisiennes devraient mettre fin aux poursuites judiciaires abusives à l’encontre de ces employés, les indemniser pour leur détention illégale et cesser la répression…



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