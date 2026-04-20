Entre la mode et le cinéma, une longue histoire d’amour… et de marketing
par Isabelle Chaboud, Professeur senior d’analyse financière, d’audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", GEM
Le deuxième opus du « Diable s’habille en Prada » sort dans quelques jours : l’occasion de revenir sur la place de la mode sur grand écran et dans les séries.
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- lundi 20 avril 2026