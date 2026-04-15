Le culte de la férocité, pathologie de la pensée stratégique
par Julien Pomarède, Associate professor in International Politics, Promoter of the WEAPONS Project (FNRS - 2025-2028) (Université de Liège) - Research Fellow REPI ULB. Promoter « WEAPONS » Research Project (FNRS - 2025-2028), Université de Liège
La guerre moderne est une dérive vers une violence procédurale, autosuffisante, où la destruction, qui constitue sa fin propre, persiste malgré ses échecs et un affaiblissement des normes éthiques.
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- mercredi 15 avril 2026