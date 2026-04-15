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Observatoire des droits humains

Le culte de la férocité, pathologie de la pensée stratégique

par Julien Pomarède, Associate professor in International Politics, Promoter of the WEAPONS Project (FNRS - 2025-2028) (Université de Liège) - Research Fellow REPI ULB. Promoter « WEAPONS » Research Project (FNRS - 2025-2028), Université de Liège
La guerre moderne est une dérive vers une violence procédurale, autosuffisante, où la destruction, qui constitue sa fin propre, persiste malgré ses échecs et un affaiblissement des normes éthiques.La Conversation


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