Le football au service du développement durable : l’ex-international Mikaël Silvestre au Vatican

Le football peut-il changer le monde ? Au Vatican, cette conviction a trouvé un écho particulier cette semaine. L’ancien international français Mikaël Silvestre a rencontré le Pape Léon XIV pour promouvoir une initiative des Nations Unies qui souligne le potentiel unique de ce sport pour faire avancer les causes de durabilité, d’égalité et de droits humains.



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