De plus en plus de jeunes adultes souffrent d’arthrose. Un diagnostic précoce peut éviter les dommages irréversibles
par Atiqah Aziz, Senior Research Officer at the Tissue Engineering Unit (TEG), National Orthopaedic Centre of Excellence for Research & Learning (NOCERAL), Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, University of Malaya
L’arthrose est de plus en plus souvent diagnostiquée chez les personnes jeunes et actives. Un dépistage précoce pourrait réduire la douleur et les lésions articulaires à long terme.
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- mercredi 25 mars 2026