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Observatoire des droits humains

Mort de Nahel : cas emblématique d’une justice qui minore les violences policières ?

par Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
Le policier qui a tué Nahel Merzouk en 2023 ne sera pas jugé pour meurtre mais pour homicide involontaire. La justice protège-t-elle les policiers en cas de violences illégitimes ? Entretien avec Olivier Cahn.La Conversation


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