Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du détroit d’Ormuz à l’Europe : comprendre la rapidité de la propagation de l’insécurité énergétique

par Kambiz Zare, Professor of International Business and Geostrategy, Kedge Business School
Le prix du pétrole a nettement augmenté depuis le début de la crise dans le golfe Persique. Même si elle a diversifié ses fournisseurs d’énergie, l’Europe demeure très vulnérable.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre au Moyen-Orient : le bilan s’alourdit au Liban, inquiétude sur la sûreté nucléaire en Iran
~ Malnutrition, paludisme et maladies infectieuses : des millions d'enfants en meurent avant 5 ans
~ L’ONU exhorte le Sénégal à ne pas promulguer une nouvelle loi anti-LGBT
~ Restes explosifs de guerre : une menace omniprésente reléguée à l’arrière-plan
~ Lorsque la guerre prend des allures de prophétie : comment les récits apocalyptiques américains façonnent la guerre contre l’Iran
~ En France, la gastronomie des Alpes tutoie les sommets
~ Le réseau portuaire de la Chine se concentre autour des routes les plus risquées de la planète… et ce n’est pas un hasard
~ Maths en classe : la confiance en soi, une clé de la réussite ?
~ Comment le réchauffement climatique nourrit la violence
~ Est-ce la fin du multilatéralisme ? Les organisations internationales, victimes collatérales de la guerre en Iran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter