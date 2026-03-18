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Autriche. La répression contre la solidarité envers les Palestinien·ne·s a un effet dissuasif considérable

par Amnesty International
Les mesures prises par les autorités autrichiennes à l’encontre de personnes exprimant leur solidarité avec les Palestinien·ne·s pendant le génocide dont ils sont victimes à Gaza ont un effet dissuasif sur le droit à la liberté d’expression, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport. En outre, ces dispositions se traduisent par des violations des droits […] The post Autriche. La répression contre la solidarité envers les Palestinien·ne·s a un effet dissuasif considérable appeared first on Amnesty International. ]]>


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