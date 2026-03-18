Syrie : une reconstruction fragile rattrapée par la guerre régionale

La Syrie tente de se relever, mais la guerre, une fois de plus, la rattrape. Exactement 15 ans après le soulèvement qui s’était soldé par la chute du régime de Bashar al-Assad, en décembre 2024, la reconstruction de l’État syrien, déjà fragilisée par les tensions intercommunautaires, se heurte désormais à l’embrasement régional déclenché par la guerre en Iran.



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