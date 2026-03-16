L'intelligence numérique peut aider à réduire les GES… et les aggraver. Voici comment jongler avec ce paradoxe

par Diane Gorcy, PhD candidate, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Annie Levasseur, Professeure en génie de l'environnement, École de technologie supérieure (ÉTS)

Hanane Dagdougui, Professeure au Département de Mathématiques et Génie Industriel, Polytechnique Montréal

Olivier Bahn, Professeur en sciences de la décision, HEC Montréal