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L'intelligence numérique peut aider à réduire les GES… et les aggraver. Voici comment jongler avec ce paradoxe

par Diane Gorcy, PhD candidate, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Annie Levasseur, Professeure en génie de l'environnement, École de technologie supérieure (ÉTS)
Hanane Dagdougui, Professeure au Département de Mathématiques et Génie Industriel, Polytechnique Montréal
Olivier Bahn, Professeur en sciences de la décision, HEC Montréal
La réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite une transition rapide vers des systèmes énergétiques bas carbone. On peut penser à l’énergie solaire, l’énergie éolienne ou encore la géothermie.

On peut aussi penser à l’intelligence numérique (IA, algorithmes, grande data, objets connectés). Elle offre des leviers puissants pour accélérer la transition vers des systèmes énergétiques bas carbone. Mais elle n’est pas neutre : sa production et…La Conversation


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