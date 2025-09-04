Tolerance.ca
Au-delà de la loi Duplomb : débattre du droit à l'alimentation

par Nicolas Pauthe, Maître de conférences en droit public, Le Mans Université
Si de nombreux pays à travers le monde ont inscrit dans leur Constitution un droit à l’alimentation, ce n’est pas le cas de la France.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
