Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Irak, le mouvement sadriste s’organise hors des institutions

par Emilien Debaere, Doctorant en sciences politiques, Aix-Marseille Université (AMU)
En Irak, le mouvement chiite fondé par Muqtada al-Sadr en 2003 et longtemps très influent sur la scène politique traverse une période d’incertitude. Malgré sa victoire aux législatives de 2021, il a volontairement quitté le Parlement en 2022, dénonçant l’impasse politique. Affaibli par ce retrait et par la perte d’un soutien religieux majeur, le sadrisme tente aujourd’hui de consolider son influence à travers al-Bunyan al-Marsous, une vaste organisation sociale active dans les quartiers populaires chiites.

Un mouvement politico-religieux en difficulté


Le…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les enfants de Gaza menacés d’une troisième année sans école à cause de la guerre
~ Olives pillées, terres confisquées : les agriculteurs de Cisjordanie à bout de souffle
~ Genre littéraire à succès, la dark romantasy, avec ses relations toxiques et ses viols, peut-elle être féministe ?
~ Horaires flexibles : une fausse solution aux embouteillages du matin ?
~ Au-delà de la loi Duplomb : débattre du droit à l'alimentation
~ À Gaza, les journalistes locaux et les fixeurs sont tués à un rythme sans précédent. Peut-on les protéger ?
~ Malthus, penseur d’une humanité soumise à des limites naturelles
~ Le Covid-19 est-il le pire fléau depuis 1900 ? Ce que révèlent les archives de la statistique régionale française
~ Deux portraits, deux destins : voici comment des œuvres d’Otto Dix se sont retrouvées dans des musées canadiens
~ Le boom de la créatine : tendances et faits concernant les compléments alimentaires et leur utilisation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter