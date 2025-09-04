En Irak, le mouvement sadriste s’organise hors des institutions
par Emilien Debaere, Doctorant en sciences politiques, Aix-Marseille Université (AMU)
En Irak, le mouvement chiite fondé par Muqtada al-Sadr en 2003 et longtemps très influent sur la scène politique traverse une période d’incertitude. Malgré sa victoire aux législatives de 2021, il a volontairement quitté le Parlement en 2022, dénonçant l’impasse politique. Affaibli par ce retrait et par la perte d’un soutien religieux majeur, le sadrisme tente aujourd’hui de consolider son influence à travers al-Bunyan al-Marsous, une vaste organisation sociale active dans les quartiers populaires chiites.
Un mouvement politico-religieux en difficulté
Le…
- jeudi 4 septembre 2025