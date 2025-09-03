Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand la Rome antique sentait l’encens… et les excréments

par Thomas J. Derrick, Gale Research Fellow in Ancient Glass and Material Culture, Macquarie University
La Rome antique devait sentir bien souvent la crasse et les immondices. Mais les textes rappellent aussi que ses habitants connaissaient l’art des parfums, de l’encens et de certains déodorants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
