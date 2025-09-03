Pourquoi y a-t-il encore des éboulements rocheux alors que des solutions de protection existent ?
par Marion Bost, Directrice technique Géotechnique, PhD, HDR, experte internationale en mécanique des roches, Cerema
Laurent Dubois, Ingénieur géologue-géotechnicien, Cerema
Marie-Aurélie Chanut, Chercheure en risque rocheux, Cerema
En montagne, les éboulements sont fréquents. Leurs conséquences peuvent être dramatiques au-dessus des routes et des installations humaines, de plus en plus présentes en montagne. Comment nous en protéger ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 3 septembre 2025