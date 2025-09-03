Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Pourquoi y a-t-il encore des éboulements rocheux alors que des solutions de protection existent ?

par Marion Bost, Directrice technique Géotechnique, PhD, HDR, experte internationale en mécanique des roches, Cerema
Laurent Dubois, Ingénieur géologue-géotechnicien, Cerema
Marie-Aurélie Chanut, Chercheure en risque rocheux, Cerema
En montagne, les éboulements sont fréquents. Leurs conséquences peuvent être dramatiques au-dessus des routes et des installations humaines, de plus en plus présentes en montagne. Comment nous en protéger ?La Conversation


