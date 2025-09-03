La montée de l'appui à la souveraineté chez les jeunes au Québec, feu de paille ou vague de fond ?
par Éric Bélanger, Professeur en science politique, McGill University
Mireille Lalancette, Professor, Département de lettres et communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Des sondages publiés cet été soulignent un regain souverainiste, surtout chez les jeunes. Les auteurs examinent les motivations profondes de ce regain et les précédents historiques.
- mercredi 3 septembre 2025