Observatoire des droits humains

Indonésie. Il faut que les autorités enquêtent sur huit décès survenus dans le cadre de la violente répression des manifestations

par Amnesty International
Réagissant à l’annonce du gouvernement indonésien indiquant qu’au moins huit personnes ont été tuées depuis le début des manifestations qui ont lieu depuis le 25 août à l’échelle nationale pour protester contre les bas salaires, les hausses d’impôts et la rémunération des législateurs, la directrice régionale pour la recherche à Amnesty International, Montse Ferrer, a déclaré : […] The post Indonésie. Il faut que les autorités enquêtent sur huit décès survenus dans le cadre de la violente répression des manifestations appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
